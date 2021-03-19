Власти Москвы рассказали о сроках отключения горячей воды в домах в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Плановое профилактическое отключение горячей воды в Москве в этом году продлится не более 10 дней. Об этом в пятницу заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24".

"Подчеркну, что отключение горячей воды будет не более 10 суток. А ведь были периоды, когда мы отключали на 21 день", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в соответствии с графиками, утвержденными по подготовке к зиме, сотрудники комплекса городского хозяйства с 9 марта приступили к проведению мероприятий без отключения потребителей.

"Мероприятия связаны с отрисовкой наших инженерных теплосистем. И эта работа усиленно начнется, как только мы остановим подачу теплоносителя, а это будет тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов [Цельсия]. И начнем готовить и жилой фонд, и объекты социальной сферы, промышленности и так далее", - сказал Бирюков.

Он рассказал, что планах столичных властей подготовить примерно 200 объектов теплогенерации, начиная от 14 ТЭЦ и заканчивая небольшими котельными.

"Это примерно 73 тыс. зданий и сооружений в городе Москве, это более 550 млн кв. м объектов жилого фонда и недвижимости, которые получают тепло. Это все надо подготовить. Есть специалисты, есть средства, есть методики обеспечения мероприятий по подготовке к зиме", - заключил он.