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Свыше 10 млн цветов украсят Москву ко Дню Победы

В этом году для высадки цветов будут использоваться те же клумбы, которые были в прошлом году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 10 млн цветов украсят Москву к предстоящим майским праздникам и, в частности, ко Дню Победы. Об этом сообщил в пятницу заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Примерно 10 млн цветов в майские праздники, в канун Дня Победы, украсят наш город", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24". Он напомнил, что в текущем году для высадки цветов будут использоваться те же клумбы, которые были в прошлом году.

В общей сложности в течение всего весенне-летнего периода власти намерены высадить примерно 50 млн цветов. "Примерно 50 млн цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы, предприятия наши подготовились, рассада соответствующая есть отечественных производителей", - заметил заммэра.

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