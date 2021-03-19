Свыше 10 млн цветов украсят Москву ко Дню Победы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 10 млн цветов украсят Москву к предстоящим майским праздникам и, в частности, ко Дню Победы. Об этом сообщил в пятницу заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Примерно 10 млн цветов в майские праздники, в канун Дня Победы, украсят наш город", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24". Он напомнил, что в текущем году для высадки цветов будут использоваться те же клумбы, которые были в прошлом году.

В общей сложности в течение всего весенне-летнего периода власти намерены высадить примерно 50 млн цветов. "Примерно 50 млн цветов, включая и осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенне-летнего периода. К этому мы готовы, предприятия наши подготовились, рассада соответствующая есть отечественных производителей", - заметил заммэра.