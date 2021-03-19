Около 23 млн кв. м дорожного полотна отремонтируют в Москве в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 23 млн кв. м улично-дорожной сети в Москве будут отремонтированы в этом году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24" в пятницу.

"В этом году примерно 23 млн кв. метров асфальтовых покрытий будут отремонтированы, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно полутора тысячами различных объектов улично-дорожной сети", - сказал Бирюков.

Он добавил, что всего около 120 млн кв. м улично-дорожной сети сегодня эксплуатируются в Москве. Комплекс городского хозяйства ставит перед собой задачу в соответствии с регламентом, сроками износа после ремонта, межремонтными периодами приводить ее в порядок.