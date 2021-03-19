Власти Москвы сообщили, что почти 20 населенных пунктов в столице подвержены подтоплениям

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти 20 населенных пунктов, расположенных на территории Москвы, подвержены подтоплениям в период паводков. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24" в пятницу.

"19 населенных пунктов, по нашей оценке, могут быть подвержены водоподтоплениям. Для этого сейчас проводятся мероприятия по очистке русла рек, ручьев от древесной растительности, сформированы специальные подразделения, которые будут заниматься пропуском воды, если будет необходимость, тогда будут проводиться мероприятия по удалению ледяных заторов, в круглосуточном режиме будут работать специалисты, которые на лодках могут перевозить продукты питания, оказывать медицинскую помощь, перевозить специалистов", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве были сформированы бригады по обеспечению электрической энергией, закреплены за подстанциями передвижные дизельные генераторы. "То есть мы полностью к этим мероприятиям готовы. Полагаю, что как только начнется паводок, проведем специальные учения", - сказал заммэра.

Настоящая зима

"Январь - февраль <...> - это огромное количество осадков, которые добавили очень даже много работы для работников жилищно-коммунального хозяйства. При среднестатистических данных 150 см снега в год, в этом году выпало 174 [см]. А февраль месяц - это двойная норма месячная [осадков] <...> легла на улицы Москвы", - сообщил Бирюков.

Он добавил, что в этом году жители столицы пережили 34 перехода с минусовой температуры на "плюс" и наоборот. При этом система управления подачи и генерации тепла Москвы себя оправдала.

"Особенно испытания на плечи коммунальщиков выпали 12-14 февраля, когда почти 45 см снега выпало в эти три дня. И тогда были приняты меры, отмобилизованы дополнительные силы, работало примерно более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. В круглосуточном режиме работало порядка 115 тыс. человек - рабочих ручной уборки, кровельщиков, тех, кто убирал дворовые территории", - сказал заммэра.