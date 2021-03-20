Участок оранжевой ветки метро в Москве закрыли до 2 апреля из-за прокладки тоннеля БКЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрыли с субботы до 2 апреля в связи с прокладкой тоннеля для участка Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская". Для пассажиров в районе закрытых станций столичной подземки будут курсировать бесплатные автобусы КМ, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На [данном] участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности [мы] должны закрыть участок для пассажиров. Для вас будут работать автобусы КМ, но, чтобы поездки проходили комфортнее, для дороги в центр пользуйтесь Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями", - сообщили в департаменте.

По будням здесь будут работать около 80 автобусов особо большой вместимости, в выходные - более 40. Интервал движения не должен превышать одну минуту, а повторный вход в метро после КМ будет бесплатным.

"И все же просим вас выбирать альтернативные маршруты. Автобусы КМ загружены. А на альтернативных маршрутах вы с удобством доберетесь в любое место", - обратились власти к пассажирам.

Также в департаменте предупредили автомобилистов: чтобы наземный транспорт мог ехать быстрее, в районе закрытых станций будет действовать несколько ограничений.

Станцию "Воронцовская" Большой кольцевой линии планируют открыть для пассажиров в этом году.