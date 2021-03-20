На платформе #Москвастобой появился цикл видеоэкскурсий по МЦК

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Цикл видеоэкскурсий по МЦК добавили на медиаплатформу #Москвастобой, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Медиаплатформа #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с Музеем Москвы запустили новый цикл онлайн-экскурсий "МЦК". В трех выпусках москвоведы расскажут зрителям о малоизвестной истории железной дороги и о том, как устроено движение сейчас, а также покажут старинные объекты инфраструктуры. Первый выпуск посвящен истории Московского центрального кольца, которое было построено больше 100 лет назад. Для кого на железной дороге изначально строили внушительные вокзалы, как и почему в 1934 году пассажирское движение по кольцевой линии прекратилось - об этом зрителям расскажет экскурсовод Музея Москвы Лариса Скрыпник", - уточнил собеседник агентства.

Во втором выпуске москвовед Мария Калиш отправится в небольшое путешествие "От Лихобор до Угрешской". А в третьем выпуске "Окружная в кино" зрителям покажут пейзажи, здания, поезда, а также интересные места на железной дороге, где проходили съемки фильмов "Когда деревья были большими", "Диверсант" и многих других.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступна английская версия проекта — #Moscowwithyou.