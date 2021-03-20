В трех музеях ВДНХ возобновят дни бесплатного посещения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран" в Москве вновь можно будет посетить бесплатно каждое третье воскресенье месяца. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран" можно будет бесплатно посетить уже 21 марта.

Акция "Бесплатный вход" в трех музеях ВДНХ будет проходить каждое третье воскресенье месяца.