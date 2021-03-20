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Работники Burger King в Москве избили двух посетителей

Инцидент произошел на Ленинском проспекте

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Три работника ресторана быстрого питания Burger King в центре Москвы избили двух посетителей заведения, проводится доследственная проверка. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступили заявления от двух молодых людей о том, что в ресторане Burger King на Ленинском проспекте три сотрудника ресторана нанесли им телесные повреждения. Начата доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства.

Потасовка началась после ссоры между работниками и посетителями. Информации о характере травм и причинах конфликта пока нет.

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