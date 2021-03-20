Более 1,5 тыс. заявок подали на участие в проекте "Наше дерево" в Москве за два месяца

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Молодые родители за два месяца уже подали свыше 1,5 тыс. онлайн-заявок на участие в проекте "Наше дерево", в рамках которого можно посадить саженец в честь рождения ребенка. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За два месяца молодые родители подали более 1,5 тыс. онлайн-заявлений для участия в проекте "Наше дерево" и осенней высадки саженцев в честь рождения детей. Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Прием заявок начался 16 января и завершится 15 июня", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, осенью прошлого года в рамках проекта было высажено более 5 тыс. деревьев. Чаще всего москвичи выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что ежегодно интерес к проекту "Наше дерево" среди молодых родителей растет. Так, в 2019 году было высажено более 2,3 тыс. деревьев, в 2020 году - 5 тыс. По его словам, весной в московских парках появятся более 4,5 тыс. саженцев благодаря участникам проекта.

"Принять участие в проекте очень просто - достаточно подать онлайн-заявку на портале. При этом часть сведений заполняется автоматически из личного кабинета пользователей, что делает участие в проекте еще более удобным. В среднем каждый месяц горожане бронируют более 700 саженцев, чтобы высадить в любимом парке семейное дерево", - уточнил Лысенко.