Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников представят более 2,2 тыс. человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 2,2 тыс. столичных учеников примут участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 30 апреля. Соревнования пройдут по 24 предметам, об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. На него приглашены свыше 2,2 тыс. учащихся более чем из 300 столичных школ. Ребят будут принимать в 15 регионах страны. Заключительный этап продлится до 30 апреля. Первыми состоятся состязания по химии и экономике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финал приглашены школьники, которые показали лучшие результаты на региональном этапе олимпиады, а также призеры и победители заключительного этапа 2018/2019 учебного года, продолжающие обучение в школе. Кроме этого, на соревнования отправились ученики 9-10-х классов прошлого года, набравшие тогда проходной балл по результатам регионального этапа, так как в 2020 году из-за пандемии заключительный этап олимпиады не проводился.

"Мы верим в успехи московских ребят, ведь, несмотря на пандемию, подготовка к олимпиаде продолжилась в онлайн-режиме. И высокие результаты на региональном этапе свидетельствуют о глубоких знаниях москвичей. Мы приглашаем всех болеть за наших ребят. И напоминаю, что школьники, проявившие себя на таком серьезном соревновании, востребованы в лучших вузах Москвы, а после - и в ведущих современных компаниях", - отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно для учащихся 4-11-х классов по 24 предметам. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.