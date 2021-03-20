Западный участок БКЛ от "Хорошевской" до "Давыдково" введут в Москве в 2021 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Станции западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от "Хорошевской" до "Давыдково" планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Западный участок БКЛ от "Хорошевской" до "Давыдково" мы планируем ввести в 2021 году <…> Этот участок мы вводим поэтапно. На днях у нас запланирован пуск пробного поезда от "Хорошевской" до "Мневников", а уже до конца марта запуск с пассажирами. Обе станции готовы на 100%, продолжаются пуско-наладочные работы, заканчивается благоустройство территории вокруг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного стройкомплекса отметили, что ввод данных станций в районе Хорошево-Мневники обеспечит новыми маршрутами порядка 175 тыс. жителей.

"В рамках второго этапа мы планируем запуск от "Мневников" до "Давыдково" ориентировочно на конец года. На станциях "Терехово", "Кунцевская" продолжаются монолитные работы, ведется отделка служебных помещений и платформенной части, также идет монтаж инженерных систем и электрооборудования. На станции "Давыдково", входящей в юго-западный участок, также продолжаются монолитные работы, отделка служебных помещений, начался монтаж инженерных систем", - уточнили в пресс-службе.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.