Собянин заявил о строительстве почти 30 детских садов и школ в Москве до конца года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Строительство 28 детских садов и школ завершат до конца года в Москве. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"До конца этого года планируем достроить 28 детсадов и школ. В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что уже ввели в эксплуатацию школу в Левобережном районе, которая является одной из самых больших в городе. "У малышей и старшеклассников отдельные входы, отличный спортзал. Верхний этаж занимает "умная школа" с медицинскими и IT-классами, научным театром. Каждое здание строим по такому стандарту", - добавил Собянин.

По его словам, столичные детсады, школы и колледжи посещают более 1,5 млн детей.