{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин заявил о строительстве почти 30 детских садов и школ в Москве до конца года

Столичные учреждения посещают более 1,5 млн детей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Строительство 28 детских садов и школ завершат до конца года в Москве. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"До конца этого года планируем достроить 28 детсадов и школ. В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что уже ввели в эксплуатацию школу в Левобережном районе, которая является одной из самых больших в городе. "У малышей и старшеклассников отдельные входы, отличный спортзал. Верхний этаж занимает "умная школа" с медицинскими и IT-классами, научным театром. Каждое здание строим по такому стандарту", - добавил Собянин.

По его словам, столичные детсады, школы и колледжи посещают более 1,5 млн детей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Бизнесмен из Москвы требует в суде 6,5 млн рублей у курорта "Завидово" из-за угона Lexus
Также предприниматель просит наложить на компании штраф в размере 50% от суммы, присужденной ему судом
Читать полностью