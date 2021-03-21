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Два человека пострадали в ДТП на Нижегородской эстакаде в Москве

По одной из четырех полос перекрыто движение

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Движение по одной полосе Нижегородской эстакады на востоке Москвы перекрыто из-за столкновения двух машин, в котором пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение автомобилей Skoda Octavia и Daewoo Nexia произошло на внешнем кольце Нижегородской эстакады. Из-за аварии движение перекрыто по одной из четырех полос", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo, они госпитализированы.

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