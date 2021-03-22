В Москве бесплатно заменят более 500 тыс. приборов учета электроэнергии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 500 тыс. новых счетчиков учета электроэнергии бесплатно установят взамен старых в Москве в 2021 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тыс. новых счетчиков", - сказал Бирюков.

Он добавил, что работы будут проведены бесплатно, так как с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".

"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - добавил Бирюков.

Заммэра сказал, что о дате замены приборов москвичей предупредят заранее. Кроме того, информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.