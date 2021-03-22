Расходы Москвы на здравоохранение в январе-феврале превысили 101 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Расходы столицы на программу здравоохранения в первые два месяца этого года превысили 101 млрд рублей, что почти на 38 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщила ТАСС в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"Здравоохранение - ключевая отрасль по объемам бюджетных затрат в Москве. Всего за два месяца 2021 года расходы на программу превысили 101,1 млрд рублей. А с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-феврале 2021 года достигли 141,6 млрд рублей", - сказала Зяббарова.

Как добавили в пресс-службе департамента, на финансирование программ "Столичное здравоохранение", "Социальная поддержка жителей города Москвы" и "Столичное образование" направлено 228,4 млрд рублей.

"Совокупное увеличение финансирования основных социальных государственных программ из бюджета Москвы за два месяца этого года достигло 70,4 млрд рублей по сравнению с объемом ассигнований, выделенных в январе-феврале 2020 года. Наибольший рост расходов - 37,6 млрд рублей - по госпрограмме "Столичное здравоохранение". Это связано с увеличением расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, а также реализацию масштабной программы развития системы здравоохранения", - подчеркнула министр.

Зяббарова уточнила, что в соответствии с плановыми сроками проводится капитальный и текущий ремонт столичных поликлиник и больниц и оснащение их новым современным оборудованием.

Она также отметила, что за первые два месяца текущего года на государственную программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" из бюджета города выделено 64,5 млрд рублей, программа "Столичное образование" профинансирована в объеме 62,7 млрд рублей.