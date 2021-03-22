В Москве запустят бесплатный образовательный проект для предпринимателей в сфере услуг

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Предприниматели столицы смогут принять участие в акселераторе сферы услуг, который в апреле организует ГБУ "Малый бизнес Москвы". Бесплатный образовательный проект начнется с подготовительного интенсива, на котором эксперты расскажут о том, как сформировать правильное представление о бизнесе, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам отбора в акселератор попадут не более 50 предпринимателей. В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки - от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия", - приводятся в сообщении слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Основная программа начнется 6 апреля. Предпринимателей ждут образовательные онлайн-мероприятия и индивидуальные встречи с наставниками. По итогам участники представят результаты своей работы экспертам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Также в этом году "Малый бизнес Москвы" проведет еще несколько образовательных программ для предпринимателей, предоставляющих услуги по направлениям бьюти-бизнеса, туризма, гостиничного дела и общественного питания. Акселераторы для разных сфер бизнеса организовывают третий год подряд.

В 2020 году особое внимание уделили компаниям, наиболее пострадавшим из-за пандемии. Отраслевые программы помогли вывести на рынок новые продукты и услуги, запустить производство, увеличить продажи и выручку, найти новых клиентов и партнеров для бизнеса, создать дополнительные рабочие места. Всего в акселерационных программах приняли участие более 350 предпринимателей.