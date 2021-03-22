Систему шумоизоляции на испытательной площадке для авиадвигателей в Москве усовершенствуют

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Производственный комплекс "Салют" (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации входит в Ростех) в Москве в этом году начнет работы по усовершенствованию системы шумоизоляции на стенде, где испытывают авиационные двигатели. Об этом сообщил журналистам руководитель производственного комплекса "Салют" Алексей Громов.

"В прошлом году мы провели работы по проверке наших систем шумоглушения, наметили работы по их совершенствованию, улучшению. В этом году будет разработан проект на модернизацию по одному из испытательных стендов. Данная работа проводится с пониманием, что предприятие находится в черте города и целью является снижение шума ниже предельно допустимых уровней, установленных законодательством", - сказал он.

По словам Громова, мониторинг уровней шума проводится на постоянной основе как со стороны предприятия, так и со стороны контрольно-надзорных органов. В начале марта были проведены очередные замеры по уровню шума. Установлено, что уровень шума при испытании двигателей не превышает фонового шума Москвы в этой части города.

Учитывая, что экологические вопросы находятся в приоритете, на предприятии разработана экологическая программа на период 2019-2025 гг., которая предусматривает не только модернизацию испытательных стендов, но и отражение других экологических аспектов, таких как воздействие на атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы производства, благоустройство и озеленение. Программа направлена не только на обеспечение соблюдения существующего природоохранного законодательства, но и значительно улучшит экологию на предприятии.

Производственное объединение "Салют" выполняет изготовление, сборку и испытания авиационных двигателей АИ-222-25 и семейства двигателей АЛ-31Ф.