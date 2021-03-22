"Ъ": Власти Москвы модернизируют систему анализа информации о гражданах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы до 31 августа 2022 года модернизируют систему аналитики больших объемов данных о жителях столицы, на это планируется потратить 132 млн рублей. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, модернизацией будет заниматься государственное казенное учреждение "Информационный город", подведомственное департаменту информационных технологий Москвы. Оно планирует создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о горожанах и систему обмена этими данными с "внешними потребителями". Тендер на разработку системы в феврале выиграло ООО "Программный продукт".

Как пишет "Коммерсант", в рамках модернизации власти доработают "информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде", разработка которой, по данным газеты, началась в 2016 году, а в 2018 году она использовалась для выявления серой аренды квартир. Система интегрирована с большинством информационных систем московской мэрии, включая Единую мобильную платформу города и Единую геоинформационную систему. Пользователь обновленной системы сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В столичном департаменте информационных технологий газете пояснили, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти.