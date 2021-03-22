Барьер из 12 водоналивных бонов установят у парка "Зарядье" в Москве на время паводка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Барьер из 12 водоналивных бонов (плавучие заграждения для ограничения распространения воды) на причале парка "Зарядье" установят на время пропуска весеннего паводка. Длина каждого из них составляет 30 м, диаметр - 1 м, сообщила в понедельник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка. В этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Эти конструкции используются в столице не первый год и позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля. Водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.