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Образовательный процесс возобновился в московской школе после сообщения о минировании

Опасных предметов в здании не обнаружили

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Образовательный процесс в школе № 1527 в Москве возобновился в штатном режиме после сообщения о минировании. Об этом в понедельник рассказала ТАСС директор школы № 1527 Елена Кадыкова.

"Сегодня, 22 марта, поступила информация о минировании школы. В оперативном порядке на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обследовали здание. Опасных предметов найдено не было. Ученики находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказала Кадыкова.

Она добавила, что эвакуация не проводилась, решение об этом приняли правоохранительные службы.

В настоящее время усилены меры безопасности, также организовано тесное взаимодействие со всеми оперативными правоохранительными службами. Учебный процесс продолжается в штатном режиме", - добавила Кадыкова.

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