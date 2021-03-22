Руководителем управления по охране общественного порядка МВД Москвы стал Алексей Диокин

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин назначен руководителем управления столичного главка полиции по охране общественного порядка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Указом президента РФ ранее занимавший должность врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Алексей Диокин назначен руководителем управления по охране общественного порядка", - сказали в пресс-службе. Как отметил начальник московского главка полиции Олег Баранов, Диокин обладает хорошими организаторскими способностями и пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег.

Кроме того, в полиции Москвы произошло еще одно кадровое назначение. "Возглавлявший управление собственной безопасности полковник полиции Константин Строганов стал руководителем управления внутренних дел по СВАО Главного управления МВД России по городу Москве", - добавили в пресс-службе.

Алексей Диокин имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году, поступив в полк дорожно-патрульной службы ГИБДД управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. Прошел служебный путь от милиционера-водителя до начальника отделения. С июля 2011 года замещал различные руководящие должности в управлении ГИБДД Главного управления МВД России по Москве. Неоднократно поощрялся руководством ведомства.

Константин Строганов также окончил два высших учебных заведения - Московскую академию МВД России и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Службу начал на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по району Коньково Юго-Западного округа столицы. В 2002 году переведен в Юго-Восточный округ, где проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава подразделений уголовного розыска. С 2011 года проходил службу в Главном управлении МВД России по Свердловской области. Там в 2016 году был назначен замначальника управления уголовного розыска. В ноябре 2018 года стал руководителем управления собственной безопасности московской полиции. Награжден государственными медалями "За отличие в охране общественного порядка" и медалями МВД России.