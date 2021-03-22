На ВДНХ для школьников Москвы организовали специальную программу в весенние каникулы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Главная выставка страны приготовила в дни весенних каникул познавательную программу для юных москвичей и их родителей. С 22 марта в течение недели пройдут мастер-классы, творческие встречи, спектакли, кинопоказы и экскурсии, многие из которых можно посетить бесплатно, сообщила в понедельник пресс-служба ВДНХ.

"Специально для юных москвичей и гостей столицы, а также их родителей Главная выставка страны с 22 марта приготовила познавательную программу. Так, в рамках программы 22 марта в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Видеоигры как общественные пространства". В преддверии главного космического праздника года - 60-летия полета Юрия Гагарина - в центре "Космонавтика и авиация" состоятся лекции, посвященные профессии космонавта и астрономическим исследованиям. 28 марта в 15:00 экскурсовод центра Денис Романенко прочитает лекцию "Как готовят в космонавты", а в 16:30 популяризатор науки Виталий Егоров проведет встречу "Вселенная в движении", - говорится в сообщении.

В лектории павильона 24 марта в 19:00 путешественница Ольга Батищева расскажет об удивительной Камчатке и познакомит зрителей с самыми живописными местами, которые стоит посетить на полуострове. 25 марта в 19:00 там же пройдет лекция киноведа Дмитрия Елагина "Белоснежка и семь гномов" - фильм, изменивший историю анимации". Зрители поговорят о первом полнометражном цветном фильме, созданном Уолтом Диснеем.

"Специальную программу мастер-классов приготовили в павильоне № 29, где расположился экоцентр "Цветоводство". В течение недели здесь пройдут занятия "Сезонные цветочные композиции", "Коллаж городского парка", "Сад в чемодане", "Декор рамки с гербарием", "Ботанический барельеф" и "Цветочная корона". А 24 марта в 19:00 резидент Парка ремесел ВДНХ - Дом комиксов TAKAPULTA - проведет презентацию графического романа "Илья Муромец. Песнь соловья" и познакомит гостей с автором комикса Романом Шавердиным", - рассказали в пресс-службе.

Юных любителей спорта приглашают в павильон № 22, где открыт скалолазный центр Big Wall Sport. С 23 по 28 марта с 10:00 до 22:00 там будут проводиться мастер-классы по скалолазанию для детей. Специальная экскурсионная программа ждет учащихся младших и средних классов в Центре славянской письменности "Слово". 23, 26 и 27 марта в 12:30 детей в возрасте 8-12 лет приглашают на интерактивный тур "Живое слово". А дети 12-13 лет смогут проверить свои знания истории родного языка и познакомиться с занимательными фактами о кириллице, пройдя квест "Тайна древнего предания".

Более подробную информацию о событиях на ВДНХ, которые пройдут в период школьных каникул, можно получить на сайте выставки.