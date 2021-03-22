Около 130 тыс. человек перевезли автобусы КМ в районе закрытого участка метро Москвы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бесплатными автобусами КМ в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии Московского метро за три дня ограничений воспользовались около 130 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"По состоянию на 18:00 в районе закрытых станций Калужско-Рижской линии автобусами КМ воспользовались около 130 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрыли с 20 марта до 2 апреля в связи с прокладкой тоннеля для участка Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская".