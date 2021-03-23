Жители более 27 тыс. московских домов зарегистрировались на платформе "Электронный дом"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Жители свыше 27 тыс. многоквартирных домов в Москве подключились к платформе "Электронный дом", с помощью которой можно передавать показания счетчиков, вызвать мастера и провести общее собрание собственников. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тыс. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что через онлайн-платформу москвичи могут вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, прочитать новости своего района и дома, а также отправить заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и по другим вопросам. Кроме того, с ноября 2020 года с помощью платформы "Электронный дом" собственники квартир в домах могут проводить общие собрания сразу в системе, без предварительного решения на очном, очно-заочном или заочном собрании.

"Чтобы учесть интересы всех жителей, в том числе людей старшего возраста, которым электронный формат может быть непривычен, на платформе реализована возможность смешанного голосования, предусмотренная статьей 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. Москвичи могут проголосовать на общих собраниях собственников в режиме онлайн или же с помощью обычного бумажного бюллетеня. Для этого нужно передать заполненный бюллетень администратору, который внесет данные в систему, и голос будет учтен. Но мы отметили, что люди старшего возраста тоже оценили "Электронный дом". Более 20% активных пользователей платформы - люди старше 50 лет", - пояснил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, которого цитирует сайт.

Для регистрации на цифровой платформе пользователю необходимо зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва", которое можно скачать в App Store или Google Play, и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru.