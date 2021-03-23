Бизнес-омбудсмен просит Собянина поддержать проект межрегионального воздушного сообщения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева обратилась к мэру Сергею Собянину с просьбой поддержать пилотный проект по организации интермодального воздушного сообщения с населенными пунктами, удаленными от Москвы в среднем на 500 км. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Предложение поддержать пилотный проект по организации такого воздушного сообщения было получено уполномоченным от Ассоциации малых авиационных предприятий. Инициатива была рассмотрена и поддержана на заседании Центра законодательных инициатив при уполномоченном.

"Уважаемый Сергей Семенович, прошу вас поддержать проект и рассмотреть возможность его реализации в экспериментальном правовом режиме в городе Москве в соответствии с возможностями, предоставляемыми федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" по инициативе правительства Москвы. Прошу вас дать поручение профильным органам исполнительной власти города Москвы рассмотреть проект на предмет его реализации", - говорится в письме.

Проект "Малая авиация Москвы" предполагает внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие сертификационные требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, либо, альтернативно, - установление на территории Москвы экспериментального правового режима со специальным отраслевым регулированием, подготовку наземной инфраструктуры, организацию вовлечения в проект субъектов РФ Центрального федерального округа, организацию взаимодействия с потенциальными инвесторами проекта в рамках государственно-частного партнерства и другие мероприятия.

По словам Минеевой, проект может создать возможности для построения уникальной системы интермодального межрегионального авиационного сообщения, вписанной в транспортную и туристическую инфраструктуру города. Система позволит укрепить лидерские позиции Москвы по сравнению с мировыми городскими агломерациями и, после апробации, послужит основой для создания единого федерального правового регулирования в этой области.

Аппарат уполномоченного совместно с бизнес-сообществом города и экспертами готов разработать проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации инициативы, а также организовать обсуждение проектов документов с профильными департаментами правительства Москвы.