Еще три НКО присоединились к благотворительному сервису на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Фонд "Линия жизни", центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки" подключились к благотворительному сервису на mos.ru. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Теперь пользователям доступны уже 34 благотворительные программы. Они могут в удобном формате направить деньги на оплату лечения тяжелобольных детей, адресную помощь семьям в трудной жизненной ситуации или поддержать тем самым фонды, заботящиеся о бездомных животных", - говорится в сообщении.

Благотворительный сервис был создан в столице по инициативе благотворительных фондов и запущен в октябре 2020 года. Найти его можно в разделе "Мои платежи" на mos.ru, выбрав блок "Благотворительность".