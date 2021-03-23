Вакцинированные москвичи станут донорами плазмы для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Несколько сотен москвичей, прошедшие вакцинацию от коронавируса, примут участие в исследовании, в рамках которого лечение пациентов с COVID-19 будут проводить с помощью их плазмы. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По решению клинического комитета в Москве началось исследование по применению иммунной плазмы от доноров, которые не переболели коронавирусом, а сделали прививку от этой инфекции. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52, и сегодня больница принимает доноров. Затем плазму передают в столичные стационары для переливания добровольцам, которые лечатся от коронавирусной инфекции, что позволит оценить эффективность и безопасность метода. В исследовании примут участие несколько сотен потенциальных доноров, вакцинированных от COVID-19, и заявлено 120 реципиентов, которые получат плазму", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что вакцинированные доноры прошли медицинское обследование, консультацию врача-трансфузиолога и сдали необходимые для допуска к сдаче плазмы анализы. На данный момент больница № 52 самостоятельно приглашает доноров. Предложение к участию в исследовании получают москвичи, которые привиты двумя компонентами вакцины. При этом после введения второго компонента должно пройти не менее 30 дней.

Донорам полагается стимулирующая выплата в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание - 1 212 рублей.

После завершения исследования в московских клиниках окончательно примут решение, приглашать ли вакцинированных людей стать донорами плазмы, а также сформулируют критерии отбора.