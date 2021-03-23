В Москве врачи провели за год более 1 млн телеконсультаций для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Московские врачи провели за год свыше миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом, лечившихся амбулаторно в домашних условиях. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"В Москве был организован круглосуточный центр телемедицины <...> Центр позволил дистанционно вести, обеспечивая круглосуточной поддержкой, десятки тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией", - уточнил Тяжельников.

При этом, специалисты уверены, что именно возможности телемедицины стали одним из факторов масштабных изменений в системе здравоохранения мегаполиса. Так, директор центра диагностики и телемедицины, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Сергей Морозов рассказал ТАСС, что одним из главных стимулов модернизации стала необходимость выиграть время на постановку диагноза.

В этом, по его словам, помогло подключение цифрового диагностического оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения. "Система объединяет рентгенолаборантов, рентгенологов и направляющих врачей, в нее загружаются сами изображения, клиническая информация и протоколы исследований. В экстренных случаях протоколы КТ органов грудной клетки были доступны в системе уже через 15 минут после выполнения исследования", - сказал он.

С ними согласен и главврач столичной больницы № 15 Валерий Вечорко, по словам которого пандемия "действительно послужила толчком к развитию цифровизации не только в сфере здравоохранения. Но нам это действительно облегчило работу". "Телемедицинские консилиумы очень помогали в лечении сложных пациентов, особенно в регионах. Дистанционные совещания не только экономили время на дорогу, но и существенно ускоряли решения любых задач", - перечислил Вечорко.

Руководитель центра телемедицины Мариам Пахуридзе подчеркнула, что пандемия, на самом деле, дала мощный толчок к внедрению и развитию телемедицинских технологий. "Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что все принятые меры показали свою эффективность", - призналась она.

Первая в России

Впрочем, именно Москва первой в России приняла на себя удар коронавируса год назад. "Готовиться к приходу коронавируса в Москву мы стали задолго до открытия ковидных стационаров - мы выезжали встречать международные рейсы в Шереметьево, и в эти дни стало понятно, что вирус рядом, кроме того, стал ясен масштаб бедствия. Как все будет происходить, мы понимали уже в конце января, когда был создан оперативный штаб, объединивший все ведомства, задействованные в противоковидной обороне", - рассказала ТАСС главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Ее поддержали Вечорко и главврач больницы № 67 Андрей Шкода, которые также столкнулись впервые с коронавирусом в феврале прошлого года, когда встречали рейсы из Китая и Европы в аэропортах. Шкода подчеркнул, что именно там были впервые использованы средства индивидуальной защиты и костюмы, без которых нельзя входить в "красную" зону. В больнице имени Филатова первых пациентов с коронавирусом приняли уже 27 марта, и буквально за трое суток все 1,5 тыс. коек были заполнены, рассказал Вечорко.

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главврач инфекционной клинической больницы № 1 (ИКБ № 1) Светлана Сметанина, в январе-феврале в Москве уже начали готовиться к появлению COVID-19 и закупили тест-системы, а также все необходимые защитные средства. Однако у врачей не было полной информации о новом вирусе: как быстро он распространяется, какие лекарства использовать и так далее. "Это и волновало больше всего", - пояснила она.

"Когда все началось за рубежом - сначала в Китае, затем в Италии и еще не была объявлена пандемия, весь мир был еще как-то расслаблен. Даже мы, врачи, не хотели верить, что вирус может столь быстро распространиться по планете. Когда появились первые инфицированные в России, мы еще надеялись, что сможем выставить преграды. Тогда мы до конца не понимали механизмы его распространения, коварство бессимптомного носительства, не была известна природа", - сказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что врачи всегда готовы работать в чрезвычайных обстоятельствах. Это предполагает профессия. Но казалось, что в XXI веке человечество уже легко может справиться с таким вызовом, ведь люди научились побеждать эпидемии гриппа и другие заболевания. "Уже совсем скоро стало понятно, с какой масштабной проблемой мы столкнулись, и очень быстро смогли настроить всю систему для работы в условиях пандемии", - заключил он.

Преодоление трудностей

"Весь коллектив скорой внимательно следил за ситуацией в мире, смотрел все новостные сюжеты, читал научные издания. Можно сказать, что мы морально готовились к непростой ситуации, но, когда объявили о том, что 2 марта в столице зарегистрирован первый случай заболевания, скрывать не буду, стало тревожно на душе. Меньше чем за сутки мы перестроили работу станции: оперативно пересмотрели всю структуру и с учетом коронавирусных реалий создали новые протоколы лечения и алгоритмы", - сказал главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Он отметил, что именно московская скорая оказалась первой, кто разработал и запатентовал алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта. То есть для каждого вида обращений, когда человеку плохо и нужно врачебное вмешательство, у медицинских работников есть свой шаблон вопросов и ответов, что позволило сократить время обработки вызовов, поступающих по номерам 103 и 112. Искусственный интеллект очень помог команде справиться с возрастающей нагрузкой в период пандемии COVID-19.

Как добавила Лысенко, проблем с персоналом в это время не было - все "как один - встали и пошли" работать в "красную" зону. Медики столкнулись с совершенно новой инфекцией, для которой не было готовых схем лечения. Иностранные данные были неполными - им было всего два месяца, сильно помочь они не могли. Даже сейчас нет универсального лекарства, которое воздействовало бы непосредственно на вирус. Старые походы не работали, на ходу приходилось искать новые решения.

По словам Тяжельникова, самой главной задачей на тот момент стало - в кратчайшие сроки переориентировать службу амбулаторной помощи для пациентов на дому, коллективы поликлиник усилили за счет молодых специалистов - ординаторов, студентов вузов. Более 20 тыс. выездов в день осуществляла амбулаторная служба. "Пандемия стала настоящим вызовов абсолютно для всех. С это сложной, нестандартной ситуацией можно было справиться только вместе", - подчеркнул Шкода.

Чего ждать в будущем

"Сложно давать прогнозы <...> Могу сказать одно - сегодня действительно стало меньше заболевших ковидом, и как следствие, меньше госпитализируемых. У нас в городе активно идет вакцинация. Что будет весной - посмотрим", - сказал Вечорко.

С осторожными прогнозами его поддержал и Шкода, отметив, что в настоящий момент действительно наблюдается снижение числа пациентов с COVID-19. История показывает, что точку в борьбе с каждой пандемией может поставить только появление эффективных вакцин. Главврач призвал всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. "Не пренебрегайте главной мерой профилактики любого инфекционного заболевания - пройдите вакцинацию. Завершение пандемии, которого мы все так ждем, зависит от каждого из нас", - подчеркнул он.

По словам Сметаниной, благодаря вакцинации у населения начинает появляться коллективный иммунитет. Как только он сформируется в достаточном количестве, можно будет задуматься о финале пандемии. Благодаря введению масочного режима и нерабочих дней в городе удалось взять под контроль рост заболеваемости, перед тем как появилась вакцина.

"Чтобы образовался коллективный иммунитет, и мы победили COVID-19, не менее 60-70% населения нужно вакцинировать. Это важно не только для отдельно взятого человека, а для всего мира. Таким образом мы можем спасти людей с хроническими заболеваниями и осложнениями, защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения", - присоединился к своим коллегам Плавунов.

Все врачи также пожелали жителям Москвы не терять бдительность относительно средств индивидуальной защиты. Коллегам же собеседники ТАСС пожелали крепкого здоровья как физического, так и морального, а также быстрее вернуться к привычным повседневным обязанностям и занятиям.

"И, конечно же, верить в лучшее и ценить тех, кто рядом. Испытание пандемией четко дало понять, с кем можно пойти в разведку", - заключил Вечорко.