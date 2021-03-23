Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась более чем на 21% за год

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Показатели заболеваемости туберкулезом в Москве за год снизились на 21,4%. Об этом сообщила во вторник главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения столицы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская на пресс-конференции "Борьба с туберкулезом в период пандемии COVID-19".

что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

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"В Москве продолжают снижаться основные эпидемиологические показатели по туберкулезу. Заболеваемость туберкулезом за год снизилась на 21,4%, распространенность - на 23,4%, а смертность - на 22,5%", - сказала Богородская.

Она уточнила, что сейчас показатель заболеваемости постоянных жителей города находится на уровне, сравнимым с орфанными заболеваниями, и составляет 7,5 человека на 100 тыс., с 2012 года он снизился в три раза. Распространенность туберкулеза в 2020 году составила 12,1 на 100 тыс. населения и снизилась в 4,5 раза с 2012 года. Смертность от туберкулеза с 2012 года снизилась в 2,2 раза и составила 1,4 на 100 тыс. Что касается заболеваемости детей в Москве, то они практически перестали болеть туберкулезом: с 2012 года показатель снизился более чем в 13 раз.

По словам врача, таких показателей удалось достичь благодаря усилению основных мер по предотвращению распространения туберкулеза. Так, в Москве есть возможность госпитализировать всех потенциальных распространителей туберкулеза, чтобы не допустить заражения других граждан. В Москве с 2012 года в 18 раз увеличилось количество наблюдаемых контактов.

"В столице ведется масштабная работа среди групп риска по выявлению и предотвращению заболевания лиц с латентной туберкулезной инфекцией, то есть тех, у которых в организме присутствуют микобактерии туберкулеза, но при этом отсутствуют проявления активной формы заболевания. <...> Также на постоянной основе достигнуто полное обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, гепатопротекторами и витаминами", - добавила Богородская.

Были также разработаны и внедрены новые режимы лечения больных туберкулезом, а также наиболее тяжелых пациентов с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Москве существенно ниже, чем в среднем в России. Смертность от туберкулеза - в 3,3 раза, заболеваемость туберкулезом - в 1,8 раза, распространенность - в 5,8 раза.