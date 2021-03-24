Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проект благоустройства Красной Пресни в Москве позволит вернуть этой исторической улице озеленение, которого не было продолжительное время, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что несколько лет назад были благоустроены знаковые места Пресненского района - Краснопресненская набережная и площади у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская". В этом году специалисты займутся главной улицей района - Красной Пресней и ее продолжением - Звенигородским шоссе.

"Прежде всего на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, которые исчезли с нее много десятилетий назад. Вдоль нечетной - южной - стороны улицы будет создан удобный прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой будут высажены липы, рябины и клены. На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала планируем создать уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха", - написал он.

Собянин отметил, что Красная Пресня - историческая улица Москвы, на которой находится множество точек притяжения для горожан и туристов: Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания. При этом Звенигородское шоссе служит в первую очередь для транзита, а основными общественными пространствами вдоль него являются дворы.

Он добавил, что на головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца будут созданы удобные тротуары и высажены деревья и кустарники. Освещать шоссе будут фонари с энергосберегающими лампами, а воздушные линии уберут под землю. Также планирует благоустроить и парк Декабрьского восстания между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом. В частности, там отремонтируют скамейки, парковую ограду, высадят деревья и кустарники, создадут зоны для отдыха, занятий спортом и установят игровые площадки для детей.

"Приведем в порядок и неприметное здание с большой историей, которое, к сожалению, сегодня находится в очень плохом состоянии. Это кордегардия Пресненской заставы - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном здании, где когда-то размещался караул, отремонтируют стены, кровлю и цоколь", - добавил Собянин.