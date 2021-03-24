Центр "Моя работа" в Москве подписал соглашение с платформой SuperJob

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московский центр занятости населения "Моя работа" подписал партнерское соглашение с российской онлайн-платформой по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

"Теперь, после подписания с SuperJob, у нас в базе данных будет более 340 тыс. актуальных предложений по работе", - заявил директор центра "Моя работа" Роман Шкут.

Он добавил, что такое соглашение ранее было подписано с компанией по подбору кадров hh.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения уточнили, что благодаря партнерству с SuperJob горожане, обратившиеся в службу занятости, получат еще больше возможностей выбора подходящих стажировок после окончания учебных заведений.

"Наша главная задача - обеспечить максимальную помощь в скорейшем трудоустройстве мотивированных соискателей. Создание единого агрегатора вакансий на платформе службы занятости населения в партнерстве с крупнейшими сайтами по поиску работы дает нам дополнительные ресурсы для реализации трудового потенциала столичных граждан", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В новость внесены изменения (11:50 мск) - добавлена информация после второго абзаца.