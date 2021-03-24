Дополнительные "дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 28 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначает 17 дополнительных поездов на наиболее востребованные направления Московской железной дороги (МЖД) с 28 марта. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения компания совместно с МЖД традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления. Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать с 28 марта, еще два - с 24 и 25 апреля. Также у 10 пригородных поездов будет скорректирован маршрут следования, у девяти - изменится периодичность движения", - сказали в пресс-службе.

В числе измененных маршрутов поезда, курсирующие по Павелецкому, Савеловскому, Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, соединяющие столицу с такими городами как Кашира, Домодедово, Егорьевск, Воскресенск, а также с Рязанью, Владимиром, Малоярославцем, Кимрами.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

"Обращаем внимание, в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки", - напомнили в пресс-службе.