Музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" расконсервировали после зимы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве в среду расконсервировали после зимы. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. В среду конструкция была демонтирована и стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем. "Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около четырех тысяч светильников и музыкальную установку. Все оборудование будет продиагностировано, при необходимости проведем ремонтные работы", - заверил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что светодинамический фонтан пользуется неизменной популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. "Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций, во время которых более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 м", - заключил Бирюков.