В Москве около 2 тыс. школьников приняли участие в конкурсе "Самый талантливый читатель"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Городской конкурс "Самый талантливый читатель", которой проходит в 17-й раз, завершился в Москве. Всего в нем приняли участие около 2 тыс. учеников, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице завершился городской конкурс "Самый талантливый читатель". В нем приняли участие около 2 тыс. учеников первых-шестых классов. Конкурс проводился в трех возрастных категориях. Среди первых-вторых классов победителями стали 29 человек, среди третьих-четвертых классов - 42 ученика, среди пятых-шестых классов - 12 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что конкурс проходил в два этапа. Выступления школьников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли опытные сотрудники библиотек департамента культуры города Москвы. Особое внимание члены жюри обратили на выразительность выступления, его оригинальность, рисунки и поделки конкурсантов, иллюстрирующие рассказ о книге.

"В этом году юные жители столицы посвятили свои видеоролики не только произведениям художественной литературы, но и научно-популярным энциклопедиям, среди которых "Краткая история динозавров", "Моря и океаны", "Почемучка" и другие. Основная задача, которая стояла перед конкурсантами, - рассказать о книге так, чтобы заинтересовать и заинтриговать ею своих сверстников и членов жюри", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что конкурс "Самый талантливый читатель" уже семнадцатый год привлекает самых начитанных школьников столицы. Его целью является популяризация и сохранение традиций семейного чтения.