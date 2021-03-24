Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве 3 - 6 июня

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится в Москве 3 - 6 июня. Об этом в среду сообщил организатор крупнейшего книжного смотра - генеральный директор Московской международной книжной ярмарки Андрей Гельмиза на открывшейся в столице ярмарке non-fiction.

"На текущий момент мы готовы сказать, что фестиваль, предположительно, пройдет 3 - 6 июня", - сказал он.

Гельмиза пояснил ТАСС, что скоро соберется организационный комитет фестиваля, где будет подтверждена дата.

По его словам, сейчас организаторы ждут рекомендации со стороны Роспотребнадзора. "Мы рассчитываем на гибкие требования Роспотребнадзора, которые позволят попасть на фестиваль большему количеству желающих, чем в прошлом году, - сказал собеседник агентства. - Ждем рекомендации и будем строго их выполнять".

Гельмиза напомнил, что в 2020 году фестиваль в связи с жесткими ограничениями посетили около 18 тыс. человек. При этом в прошлые годы число гостей достигало порядка 300 тыс.

Фестиваль "Красная площадь" ежегодно проходит в сердце столицы - у стен Кремля. Он приурочен ко дню Русского языка и дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.