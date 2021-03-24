Специалисты восстановили дорожное полотно после провала грунта на Поварской улице в Москве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Поварской улице. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Проседание дорожного полотна на улице Поварской устранено. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена. Движение транспорта, частично ограниченное во время работ, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее экстренные службы сообщили ТАСС, что на Поварской улице в центре Москвы произошел провал грунта площадью 4 кв. м.