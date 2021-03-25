В Москве в четверг ожидаются небольшая облачность, гололедица и до 8 градусов тепла

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.