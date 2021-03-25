Заммэра Москвы заявил, что свободная емкость водохранилищ позволит избежать подтоплений

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Свободная емкость Москворецких водохранилищ составляет 343 млн кубометров, что позволит избежать подтоплений во время весеннего паводка. По прогнозам, приток воды от таяния снега может составить до 270 млн кубометров, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.

"На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий. Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, водохранилища Вазузской системы - на 52%", - сказал Бирюков.

По его словам, сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ. "По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 млн кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 млн кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - сказал Бирюков.

Также он добавил, что для предотвращения возможного загрязнения водоисточников в столичном регионе совместно с руководством районов Подмосковья проводится мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории.

В заключение заместитель мэра подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.