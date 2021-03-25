В Москве подписали первое концессионное соглашение в социальной сфере

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций составит не менее 450 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей. Соглашение заключено на 20 лет: предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит не менее 450 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы. Такой вид государственно-частного партнерства, как концессия, дает возможность развивать общественно значимую инфраструктуру за счет инвестора. Город получает функционирующий объект с сохранением права собственности, а бизнес - доходы от оказания услуг в течение определенного срока.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более 3 тыс. кв. м под гериатрический центр.

"В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста", - рассказал он.

Дом-интернат в Западном административном округе станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым в сфере социального обслуживания населения. В столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ.