В Москве заработал проект "Персональный помощник" для людей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Проект "Персональный помощник" для пациентов с подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом заработал во всех административных округах Москвы. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, человеку с раком на пути борьбы с болезнью нужен индивидуальный подход и поддержка, поэтому в августе 2020 года в Южном округе столицы запущен проект персональных помощников. Ракова рассказала, что они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих визитах к врачу и исследованиях, интересуются самочувствием пациентов, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения. "Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, и сейчас 55 специалистов сопровождают уже 6 тыс. горожан, которые столкнулись с онкологией", - сообщила она.

За каждым пациентом с онкологическим заболеванием в рамках проекта закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он помогает с записью на прием к врачу, сопровождает пациента, решает его текущие проблемы, сообщает о дате визита, контролирует ведение медицинской документации. В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения.

Пациенту сообщают о возможности сопровождения персональным помощником при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Если человек соглашается на получение услуги, то ему выдают карточку с именем и контактами помощника, с которым можно общаться напрямую. Он сопровождает заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения.

В сообщении сказано, что проект реализуется в рамках утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным нового стандарта оказания онкологической помощи. На базе крупнейших городских стационаров организовано шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. В них входит диагностика, лекарственная терапия, хирургическое лечение и диспансерное наблюдение. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов столицы.

Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи проходят в структуре одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.