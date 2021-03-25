Москвичи могут получить доступ к данным больничных листов онлайн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Функционал электронной медицинской карты расширился, теперь жители Москвы смогут посмотреть данные листков нетрудоспособности, оформленных в поликлиниках. Об этом журналистам сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Процесс цифровизации московского здравоохранения двигается семимильными шагами. В прошлом году мы уже начали выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде. А теперь в веб и мобильной версии электронной медкарты у москвичей появился доступ к информации о выданных больничных - и бумажных, и электронных. Сервисы работают в составе единой цифровой платформы столичного здравоохранения и делают процесс оформления листков нетрудоспособности еще удобнее и прозрачнее", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданного больничного листа и его тип (бумажный бланк или электронный), период его действия, причину нетрудоспособности с кодом болезни и расшифровкой, данные врача и медицинской организации и т. д. А для электронных больничных также доступен статус обработки в ФСС. Хранение больничных в электронной медкарте удобно как для врача, так и для пациента: вся необходимая информация всегда есть в электронном виде. Сведения не потеряются и будут под рукой.

Вместо оформления бумажного бланка можно выбрать электронный листок нетрудоспособности, который является юридически равноправным документом. Переход на электронное оформление имеет множество преимуществ: во-первых, упрощает процедуру получения выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, во-вторых, разгружает врачей, уменьшая затраты времени на бумажную работу, в-третьих, освобождает пациентов от забот по сбору подписей, печатей и посещению дополнительных кабинетов. Кроме того, электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать, а количество ошибок в ходе заполнения бланка в электронном виде фактически сведено к нулю.

"Для оформления электронного больничного достаточно посетить врача, дополнительно посещать кабинет выдачи листков нетрудоспособности не нужно. Также не требуется заверять больничный лист печатями, подписями или приносить его в распечатанном виде работодателю. Особенность электронного листа в том, что бумажный бланк не выдается, вся информация хранится и передается в ФСС и работодателю цифровом виде. Пациенту достаточно предоставить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) для начисления больничного пособия", - добавила Ракова.

Уникальный номер листка нетрудоспособности теперь доступен в электронной медицинской карте. При желании пациент может получать оповещения по электронной почте или в СМС-сообщении с номером больничного и периодом нетрудоспособности. Также можно распечатать информацию о выданном электронном больничном в инфомате поликлиники или просмотреть ее в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в личном кабинете на сайте ФСС cabinets.fss.ru.

Для того, чтобы оформить электронный больничный, пациент должен лично подписать в поликлинике согласие на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа и обработку персональных данных.