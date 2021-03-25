Движение транспорта по Краснопресненской набережной в Москве восстановлено

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по Краснопресненской набережной в сторону Смоленской набережной в Москве восстановлено. Сгоревший автомобиль убран с проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что на Краснопресненской набережной в районе д. 8 в направлении Смоленской набережной загорелся автомобиль. Движение транспорта осуществлялось по одной левой полосе.