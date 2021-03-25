{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение транспорта по Краснопресненской набережной в Москве восстановлено

Ранее сообщалось, что на проезжей части загорелся автомобиль

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по Краснопресненской набережной в сторону Смоленской набережной в Москве восстановлено. Сгоревший автомобиль убран с проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что на Краснопресненской набережной в районе д. 8 в направлении Смоленской набережной загорелся автомобиль. Движение транспорта осуществлялось по одной левой полосе.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве справляется
Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве "остановился" на невысоком уровне
Читать полностью