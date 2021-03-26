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Облачная погода и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве 26 марта

Скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, утром местами гололедица и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

 
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