В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Детеныш сычуаньского такина появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке появился на свет малыш сычуаньского такина. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Численность таких животных в дикой природе неуклонно снижается. Такинов, особенно сычуаньский подвид, редко содержат в европейских зоопарках", - говорится в сообщении.

Потомство появилось у трехлетнего самца Дони и четырехлетней самки Ксии. При рождении вес детеныша составлял девять килограммов, сейчас он достиг 20.

"Малютка стал самостоятельно передвигаться по вольеру уже через несколько дней после появления на свет. Он охотно изучает окружающий его мир, но пока старается держаться рядом с мамой и при любых подозрительных шорохах прячется за ней. Зоологи осмотрели детеныша и убедились, что он здоров. Имя ему пока не придумали. Специалисты ждут, когда такин каким-либо образом проявит себя, чтобы кличка животного отражала его характер", - отмечается на сайте.

Детеныш все еще питается материнским молоком, хотя иногда пробует и взрослую пищу. В рацион сычуаньских такинов Московского зоопарка входят зеленые ветки, люцерна, комбикорм.