В московском центре "Моя карьера" обновили услугу по профориентации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Услугу по профориентации обновили в центре занятости "Моя карьера". Теперь при первичной консультации со специалистом москвичи могут определить свои сильные стороны, а также сформулировать карьерные цели, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сегодня более 60% соискателей, которые обращаются в центр занятости, не знают или не уверены в том, где хотели бы работать. Поэтому центр занятости "Моя карьера" обновил услуги по профориентации. Раньше москвичам была доступна профориентационная компьютерная диагностика, на которую нужно было записываться. Теперь уже на первой встрече с соискателем карьерный специалист проводит консультацию, чтобы определить сферы деятельности, которые ему максимально подходят, и подобрать наиболее подходящие вакансии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Профориентационная консультация доступна москвичам старше 14 лет. Специалист определяет набор компетенций и навыков, на основании которых можно подобрать направление деятельности.

"Эксперты центра занятости отмечают, что профориентационная консультация будет особенно актуальна тем, кто чувствует себя неуверенно на рынке труда. Например, молодым специалистам, которые только окончили обучение, мамам с маленькими детьми, представителям старшего возраста, людям с инвалидностью или же соискателям, которые внезапно лишились работы, прошли через сложное увольнение или решили поменять род занятий", - говорится в сообщении.

В центре "Моя карьера" также можно пройти профориентационную компьютерную диагностику по выявлению личностных, профессиональных и мотивационных особенностей, потенциала к предпринимательской деятельности. Эксперты по построению карьеры проанализируют итоги теста и помогут определиться с дальнейшими действиями для успешного трудоустройства.