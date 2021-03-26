Канюк и енот стали новыми обитателями центра реабилитации диких животных в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Красноухие черепахи, найденные в подъезде жилого дома, а также енот, канюк и экзотическая змея стали новыми обитателями Московского центра реабилитации диких животных. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"С начала 2021 года в центр поступила змея экзотического подвида, сбежавшая от владельца и обнаруженная в жилой квартире, травмированная сова неясыть и канюк - птица, по каким-то причинам запоздавшая с отлетом на юг. Также две красноухие черепахи - обитатели американского континента, обнаруженные в подъезде жилого дома, и недавно появились енот-полоскун и лысуха", - сказал он.

По словам руководителя департамента, в прошлом году в центр поступило не более 150 особей диких животных разных видов, тогда как за 2019 год эта цифра превысила 200 голов. В естественную среду обитания на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов была выпущена 41 особь, преимущественно птицы.

Кульбачевский также рассказал, что в этот зимний сезон на природных территориях были обнаружены белки, мышевидные грызуны, лисы и другие животные. Такой список составили специалисты подведомственного департаменту учреждения "Мосприрода" благодаря присланным горожанами фотографиям со следами животных. Он уточнил, что экологи всегда готовы помочь определить, кому принадлежат следы на снимках. Их можно присылать на страницы "Мосприроды" в социальных сетях.

"Зимний учет животных по следам позволяет делать выводы о качестве и степени стабильности природных территорий как экосистем. При наличии снежного покрова перепись начинается в декабре и длится до середины марта. В начале этой зимы в рамках онлайн-проекта "Природа на удаленке" специалисты поделились методиками этой работы с москвичами, рассказали о том, какие животные обитают в парках, чем отличаются их следы друг от друга и от отпечатков лап домашних животных", - пояснил он.