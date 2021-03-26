В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты начали подготавливать причалы и набережные к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала.

"Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.