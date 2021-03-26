В Москве возобновят субботние забеги в парках в рамках движения "Паркран"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Субботние забеги в парках Москвы возобновят с 3 апреля. Тренировки будут проходить в рамках движения "Паркран", об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Принять в них участие можно будет на территории 10 зон отдыха, начиная с 3 апреля. Пробежки организуют в соответствии с эпидемиологическими требованиями безопасности", - говорится в сообщении.

"Паркран" объединяет людей, каждую неделю совершающих забеги в парках на дистанцию пять километров. Их проводят каждую субботу в 09:00. Присоединиться могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Обязательным условием является лишь соблюдение социальной дистанции и других мер безопасности. Так, москвичей и гостей столицы просят воздержаться от пробежки при малейших признаках простуды.

"Для того чтобы принять участие в тренировке, необходимо прийти в субботу к 09:00 на одну из заявленных площадок. Там собравшихся встретят волонтеры проекта", - говорится в сообщении.

Движение "Паркран" зародилось в Великобритании в 2004 году и быстро стало международным, охватив 22 страны. В Москве к проекту присоединилось более двух десятков парков и зон отдыха. Первые пробежки провели в 2014 году в музее-заповеднике "Коломенское" и парке "Северное Тушино".