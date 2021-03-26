Реконструкцию Московского театра эстрады завершат в 2022 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию здания Московского театра эстрады на Берсеневской набережной завершат в следующем году. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы. <...> Понятно, что тяжело и сложно. Мы не раз проходили эту историю, но оно того стоит", - сказал Собянин в ходе комплексной реставрации и ремонта театра на Берсеневской набережной.

Мэр также сообщил, что за последние 10 лет в столице было отремонтировано 70 зданий театров. По его словам, многие из них кардинально переменили облик и содержание, в них установили все новое технологическое и качественное оборудование. "Геликон-опера", "Современник", Театр современной пьесы, который после пожара, казалось бы, невозможно было восстановить, десятки других. Мы продолжаем эту программу", - уточнил Собянин.

Он также отметил, что здание на Берсеневской набережной не было изначально построено как театр.

"Уникальное место, но морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта. <...> Те, кто выступал с этой сцены - все знаменитые люди нашей страны, это история театральной, концертной, музыкальной, поэтической культуры", - добавил он.

Почти 80 лет без ремонта

"С помощью московского правительства [приводят в порядок] здание, которое 80 лет не знало настоящего ремонта. У этой площадки была интересная судьба - это был клуб совета министров СССР, в 61-м году прошлого столетия его передали Театру эстрады. <...> Представить себе, что мы получим такую помощь, было трудно, но, вот, все стало реальностью", - обратился к мэру художественный руководитель театра, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Театр эстрады был создан в 1954 году по инициативе группы артистов во главе с Николаем Смирновым-Сокольским. В феврале 1961 года театр въехал в свой нынешний дом - исторический комплекс Дом на Набережной, возведенный в 1928-1931 гг. по проекту архитектора Бориса Иофана.

"За годы работы театра капитальный ремонт помещений в Доме на Набережной ни разу не проводился. Решение о необходимости комплексной реставрации театра было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, работы были начаты в 2020 году. <...> Специалисты восстановят несущую способность конструкций, отреставрируют фасады здания. Дверные и оконные проемы будут воссозданы в их первоначальных габаритах", - сообщили в пресс-службе.

Так, в помещениях театра проведут замену старых инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения, фасадного электроосвещения и др. "Будет восстановлена историческая планировка и отреставрированы интерьеры театра, в т. ч. гипсовый лепной декор, штукатурный слой стен и потолков, в зрительном зале и фойе воссоздадут паркет из древесины твердых пород. Также отремонтируют административные, подсобные и технические помещения, буфеты для зрителей и сотрудников театра", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на сцене заменят механооборудование, включая планшет сцены, а также системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления, электропривода механики, видеопоказа и режиссерской связи. В зрительном зале установят новые кресла. Также заменят одежду сцены и театральных помещений, декоративную тканевую отделку купола зрительного зала.

"В настоящее время в помещениях театра ведутся работы по демонтажу поздних перегородок и обшивки стен, устройству радиальных перегородок (по лекалам), удалению красочных слоев лепного декора, обрамляющего портал сцены и ограждение бельэтажа. В холлах первого этажа расчищены потолочные карнизы и розетки, восполнены мелкие утраты. Установлены леса для начала работ по реставрации живописного панно", - заключили в пресс-службе.