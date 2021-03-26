Музей телевидения с кабинетом Влада Листьева откроется в Останкино

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый масштабный музей телевидения откроется в апреле в телецентре "Останкино АСК-3". Об этом в пятницу сообщил руководитель проектов компании "Красный квадрат" Рафаил Мансуров на ярмарке non-fiction.

"Музей располагается на знаменитой лестнице здания АСК-3. Лестница пронизывает все здание и поднимается до самого верха. Все помещения, которые находятся на лестнице, мы превратили в музей. Каждый этаж - это определенный период в истории телевидения: с первых попыток создания телевизионного вещания, времен великих изобретателей и изобретений до времен советского телевидения, 80-х и 90-х годов", - рассказал Мансуров.

По его словам, музей получился иммерсивным. "Телевидение - очень важная часть нашей жизни, мы постарались сделать все максимально понятно, интересно и душевно", - сказал он.

Экспозиция музея будет постоянной. Она включит экспонаты, которые предоставили телецентр "Останкино", ТАСС, ВГТРК Гостелерадиофонд и другие партнеры.

В музее разместится кабинет Влада Листьева с оригинальной табличкой, обстановкой и даже пиджаком легендарного журналиста. Там же будет воссоздана легендарная студия "Взгляд".

По словам Мансурова, музей последовательно расскажет о становлении и развитии телевидения через призму биографий людей, которые его создавали. Среди них изобретатель Владимир Зворыкин и физик Александр Столетов, архитектор Владимир Шухов и ученый Марк Кривошеев, инженеры Николай Никитин и Владимир Злобин, медиаменеджер Генрих Юшкявичус и конструктор Мурад Капланов, режиссер Калерия Кислова и диктор Игорь Кириллов, журналисты Леонид Золотаревский и Владимир Познер, актер Сергей Бодров и продюсер Сергей Кушнерев, а также Владислав Листьев, Владимир Ворошилов, Николай Сенкевич, Юрий Николаев, Александр Масляков, Николай Дроздов и многие другие.

Мансуров отметил, что открытие музея, по предварительной информации, состоится 7 апреля. Также сейчас решается вопрос с пропускной системой для посетителей.